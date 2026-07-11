Bakan Bak\'tan Muğla\'ya Spor ve Yurt Müjdeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi inceleme ve açılış gerçekleştirmek üzere Muğla'ya geldi. Bakan Bak, yurt yatırımlarından savunma sanayisine, terörle mücadeleden Muğla'ya yapılacak yeni stadyum ve spor tesislerine kadar birçok konuda müjdeler verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla programı kapsamında Menteşe Atatürk Stadyumu ve Muğla Valiliğini ziyaret etti, ardından AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bak, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençliğe ve spora devasa yatırımlar yapıldığını belirterek, Türkiye'nin spor altyapısında dünya standartlarının üzerine çıktığını kaydetti. Bakan Bak, "Dünyanın en modern stadyumları, en modern kapalı spor salonları, en modern yüzme havuzları ve atletizm pistleri Türkiye'de yapılıyor. Cumhurbaşkanımız sporun ve gençliğin içinden gelen, 'Türkiye Yüzyılı gençliğin ve sporun yüzyılıdır' diyen bir lider. Onunla beraber bu millete hizmet etmek gerçekten gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Yurt sorunu kalmayacak"

Öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye genelinde 1 milyon yatak kapasitesine ulaştıklarını açıkladı. Dünyada bu ölçekte başka bir yurt sisteminin bulunmadığını belirten Bak, Muğla özelindeki yatırımları aktararak, "Muğla'ya son 3-4 yılda 6 bin yatak ilave ettik. Bugün buradan bin yataklı yeni bir yurdun daha sözünü veriyoruz. Bodrum'daki yurt yatırımımız devam ediyor. Menteşe'de deprem riski nedeniyle yıktığımız yurtların yerine yenilerini inşa ediyoruz. İnşaatlar tamamlandığında Muğla'da barınma sorunu tamamen tarihe karışacak. Biz, cemaatlere esir olacak çocuklar değil, aklını kiraya vermeyen, milletiyle beraber çalışacak bir gençlik istiyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Bak, Amerikan medyasının o dönem "Türkler tankları parçaladı" şeklinde manşetler attığını hatırlatarak, Türk milletinin iradesine her zaman sahip çıkacağını vurguladı.

"Küresel liderliğimizi tüm dünya gördü"

Konuşmasında savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 85'lere ulaştığına dikkat çeken Bakan Bak, NATO Zirvesi'ndeki diplomatik başarılara değinerek, "7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde tüm dünya Türkiye'nin bölgesel, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise küresel bir lider olduğunu bir kez daha gördü. Artık kendi tüfeğimizi, topumuzu, Altay tankımızı, TCG Anadolu gemimizi ve KAAN savaş uçağımızı yapıyoruz. Kimsenin emrinde değil, sadece milletimizin emrindeyiz" dedi.

Muğla ilçelerine tesis ve halı saha müjdeleri

Muğla genelinde spora olan ilginin altını çizen Bakan Bak, Köyceğiz'de dünya rekoru kırarak şampiyon olan kano sporcusu Kaan'ı tebrik etti. Ula ve Köyceğiz ziyaretlerinin ardından Marmaris'te de büyük bir tesis açılışı yapacaklarını belirten Bakan Bak, ilçelere yönelik yeni müjdelerini sıraladı. Bakan Bak, "Fethiye'de proje çalışmaları tamamlanan yeni ve modern bir stadyumun inşasına yakında başlanıyor. Marmaris'te içinde kapalı spor salonu, gençlik merkezi, futbol sahası ve tenis kortları olan tesisin yanı sıra, olimpik yüzme havuzu da yapılacak. Milas Millet Bahçesi bölgesine kütüphane, kafe ve kortlardan oluşan modern bir tesis ile köyler de dahil olmak üzere toplam 10 adet halı saha yapılacak. Dalaman Gençlik Merkezi inşaatı hız kesmeden devam ediyor" dedi. - MUĞLA