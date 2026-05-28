Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı Hedeflerine Devam

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda millete hizmete devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bak, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, hemşehrileriyle bayramlaştı.

Bak, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı ve yola çıkanlara da dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda millete hizmete devam edeceklerini ifade eden Bak, "Her noktada yatırımlarımızla, yaptığımız projelerle millete hizmet etme yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda önemli hedeflere doğru yürüyor ülkemiz." dedi.

Bak, Türkiye'nin güçlü bir coğrafyada güçlü bir ülke olarak yoluna devam ettiğinin altını çizerek, "Önemli süreçlerden geçiyoruz. Yaşadığımız süreçler görülüyor ama güçlü lider, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz bu ortamdan çok başarılı bir şekilde geçiyor." diye konuştu.

"24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda bizim çocuklara başarılar diliyoruz"

Spor organizasyonları açısından verimli bir yıl olduğunu dile getiren Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağını anımsattı.

Bak, A Milli Takımın Riva'da kampta bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda bizim çocuklara başarılar diliyoruz. Kamptalar şu an çalışıyorlar. 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe Stadı'nda bir hazırlık maçı oynayacak. Ardından ABD'ye giderek Venezuela ile hazırlık maçı oynayacaklar. İlk maçımız Kanada ile Vancouver'da. Onlara başarılar diliyoruz."

Bakan Bak, Adalet Bakanlığının, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe kafilesine yönelik Trabzon'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin dosyanın yeniden ele alınması kararı hakkındaki görüşünün sorulması üzerine, "Bakan Bey açıklamasını yapacak. Süreç takip ediliyor, Bakanımız takip ediyor. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise bayramların yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmanın güçlenmesine vesile günler olduğunu söyledi.

Milletin her gününün bayram gibi olması temennisinde bulunan Yazıcı, "İnsanlarımızın mutluluğu ve huzuru her şeyin üstündedir. Hedefimiz de budur. Bu doğrultuda Türkiye Yüzyılı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yazıcı, "Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Süreci biz de çok yakinen takip ediyoruz. Birlikte sonuçları göreceğiz." dedi.

Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaş katıldı.