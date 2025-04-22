Bakan Bayraktar, Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Yusof ile Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusof ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ziyarete gelen Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Sayın Fadillah Yusof'u bakanlığımızda ağırladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında gerçekleştirdiği Malezya ziyareti sırasında, liderlerimizin huzurunda enerji alanlarındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı vurgulamıştık. Bugünkü görüşmemizde, bu kararlılığı somut adımlara dönüştürmek üzere atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Özellikle Malezya'nın enerji dönüşüm sürecine verebileceğimiz katkıları ve ortak yönetebileceğimiz projeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.