Bakan Bayraktar: Türkiye enerjideki dışa bağımlılığı düşürdüğü ölçüde daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjideki dışa bağımlılığı düşürdüğü ölçüde daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjideki dışa bağımlılığı düşürdüğü ölçüde daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, enerjideki dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte Türkiye'nin daha katma değerli ürünler üretip daha kaliteli bir ihracat yapacağını ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olacağını ifade etti.

21.03.2024 18:54
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye enerjideki dışa bağımlığı düşürdüğü ölçüde inşallah önümüzdeki 30 yıla bunu tamamen ortadan kaldırdığımızda ve sanayimizle bu dönüşümle beraber daha katma değerli ürün dönüştüğü durumda, daha kaliteli bir ihracat yaptığımız da Türkiye daha emin adımlarla daha güçlü bir ekonomiyle yoluna devam edecek" dedi.

Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adana Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararını değerlendirerek, "Türkiye'nin malum ekonomisinde en temel açmazlardan bir tanesi enflasyon. Bugün tam da Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı var biliyorsunuz. Ekonomimizdeki şu anda yaşadığımız bazı sıkıntıların temelinde aslında Türkiye'nin cari açık vermesi, Türk ekonomisinin maalesef cari açık üreten bir ekonomi yatıyor olmasından kaynaklı. Bu yönüyle baktığımızda da biz kendi üzerimize tarafıyla elbette ki Türkiye'nin cari açık problemini çözmesi için aslında iki tane temel şeyi başarması lazım. Bunlardan bir tanesi sizlerin Türkiye'nin üreten insanlarının, Türkiye'nin müteşebbislerinin daha katma değerli ürünler üretmesi ve daha katma değerli ürünlerle daha ihracat yapımızın olması" ifadelerini kullandı.

"Enerjide her yıl 100 milyar doları dışarı ödüyoruz"

Sanayi dönüşümüne önem verdiklerini anlatan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Sanayimizin dönüşmesi, üretimimizin bu anlamda dönüşmesi ve bu sayede Türkiye'nin daha fazla cari açık vermemesi çok önemli. Bir başka çözümü veya eş zamanlı beraber yapmamız gereken diğer konu ise Türkiye'nin enerji ithalatına, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürmesi meselesi. Türkiye maalesef enerjide çok büyük bir fatura ödüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu yaklaşık kırk 45-50 milyar dolarlık yıllık ödediğimiz enerji faturası, ithalat faturası özellikle pandemi sonrası dünyadaki enerji ve emtia fiyatlarının artmasıyla beraber çok anormal rakamlara ulaşılıyor. Örneğin 2022 yılında bizim dışarı ödediğimiz enerji faturamız yaklaşık 96,5 milyar dolar oldu. Şimdi düşünün bir ekonominiz var ve her yıl bu kadar rakamları 100 milyar dolarlara yakın dışarı ödüyorsunuz. Bu ekonominin elbette ki bu cari açıklığa, bu döviz ihtiyacıyla öyle günler yaşadık ki, yaşıyoruz. Örneğin BOTAŞ'ın bizim doğal gaz ithalat şirketimizin günlük ödemesi 1 milyar dolarları bulabiliyor. Dolayısıyla bu parayı piyasadan toplamaya zaten dövizde bir hareket olmama imkanı yok. Onun için Türkiye'nin mutlaka bu enerjideki dışa bağımlılık yükünden kurtulması lazım. Bu yükü ekonomimizin üstünden almamız lazım. Bunu aldığımız zaman, Türkiye enerjideki dışa bağımlığı düşürdüğü ölçüde inşallah önümüzdeki 30 yıla bunu tamamen ortadan kaldırdığımızda ve sanayimizle bu dönüşümle beraber daha katma değerli ürün dönüştüğü durumda, daha kaliteli bir ihracat yaptığımız da Türkiye daha emin adımlarla daha güçlü bir ekonomiyle yoluna devam edecek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar: Türkiye enerjideki dışa bağımlılığı düşürdüğü ölçüde daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak - Son Dakika

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