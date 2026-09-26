Bakan Bayramov BM'de paraflanan anlaşmanın imzalanması gerektiğini vurguladı - Son Dakika
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Bakan Bayramov BM'de paraflanan anlaşmanın imzalanması gerektiğini vurguladı

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Bakan Bayramov BM\'de paraflanan anlaşmanın imzalanması gerektiğini vurguladı
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Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, BM 81. Genel Kurulu'nda barış gündeminin ilerletilmesiyle bölgenin umut vadeden merkeze dönüştüğünü, normalleşme için paraflanan anlaşmanın imzalanması gerektiğini söyledi. 2020'den bu yana 400'den fazla mayın mağduru olduğunu belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitabında, "Azerbaycan'ın girişimiyle başlatılan barış gündeminin ilerletilmesiyle tüm bölge istikrar, bağlantısallık ve somut ekonomik kazanımlar açısından umut vadeden bir merkeze dönüştü" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu. Küresel güvenin yeniden tesis edilmesinin, her şeyden önce uluslararası hukuka, egemen eşitliğe ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine saygı gösterilmesiyle başladığını belirten Bayramov, "Güney Kafkasya'da barış ve istikrar için gösterdiğimiz çabalar tam olarak bu ilkelere dayanmaktadır. Ermenistan ile onlarca yıl süren çatışmanın halkımıza ağır trajediler yaşatmasına ve topraklarımızda derin yaralar açmasına rağmen Azerbaycan geleceğe bakmayı ve düşmanlık sayfasını çevirmeyi seçmiştir" ifadelerini kullandı.

Bayramov, "Biz Ermenistan'a, tarafların birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanımasına ve bunlara saygı göstermesine dayanan, uluslararası hukukun norm ve ilkeleriyle tamamen uyumlu bir barış teklif ettik. Normalleşme çabalarımız sonucunda geçen yıl ağustos ayında Washington Barış Zirvesi'nde tarihi sonuçlar elde edildi. Söz konusu zirvede Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın şahitliğinde Ortak Bildiri imzaladılar. Bu bildiri aracılığıyla her iki taraf da çatışmanın sona erdiğini ve barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki ortak iradelerini teyit etti" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, "Taraflar ayrıca barışın ve devletlerarası ilişkilerin tesis edilmesine ilişkin anlaşmayı parafladılar. Şu anda fiili olarak barışa ulaşmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra Azerbaycan, transit kısıtlamalarını tek taraflı olarak kaldırarak malların Ermenistan'a ve Ermenistan'dan taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ikili ticari ilişkiler kurduk. Uluslararası piyasalarda artan istikrarsızlığa ve söz konusu ürünlere yönelik küresel talebin artmasına rağmen Azerbaycan düzenli olarak Ermenistan'a stratejik öneme sahip petrol ürünleri tedarik etmektedir" dedi.

"Barış gündeminin ilerletilmesiyle tüm bölge istikrar açısından umut vadeden bir merkeze dönüştü"

Bayramov, "Azerbaycan'ın girişimiyle başlatılan barış gündeminin ilerletilmesiyle tüm bölge istikrar, bağlantısallık ve somut ekonomik kazanımlar açısından umut vadeden bir merkeze dönüştü. Bu sürecin geri döndürülemezliğini sağlamak amacıyla, halihazırda paraflanmış ikili anlaşmanın imzalanması yoluyla normalleşme sürecinin tamamlanmasına imkan sağlamak için geriye kalan engelin ortadan kaldırılması hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Son 30 yıl içerisinde mayın mağdurlarının toplam sayısı 3 bin 500'ü aştı"

Azerbaycan hükümeti tarafından yürütülen geniş çaplı yeniden imar çalışmaları sayesinde işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden hayata geri dönmekte olduğunu belirten Bayramov, "Azerbaycan, tüm bölgeyi yeşil teknolojilerle enerji sağlayan akıllı şehirler ve akıllı köyler aracılığıyla yeniden inşa etmektedir. Bir zamanlar harabeye ve küle dönüşmüş bölgeler bugün modern yerleşim yerleri olarak yeniden canlanmaktadır. Bugün 90 binden fazla insan kurtarılan bölgelerde yaşamakta, eğitim görmekte ve çalışmaktadır" dedi.

Bayramov konuşmasında Azerbaycan topraklarının mayınlar ve diğer patlayıcı cihazlarla geniş çaplı şekilde kirletilmiş olduğunu belirterek, bu durumun ciddi bir engel olmaya devam ettiğini de belirtti. Bayramov, "Bu durum yeniden yapılanma ve geri dönüş sürecini önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. 2020 yılında toprakların işgalden kurtarılmasından bu yana kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 400'den fazla insan mayın mağduru olmuştur. Son 30 yıl içerisinde mayın mağdurlarının toplam sayısı 3 bin 500'ü aşmıştır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, "Bu sorunun boyutu göz önüne alındığında Azerbaycan, mayın temizleme faaliyetini insan haklarının güvence altına alınması için gerekli bir ön şart olarak değerlendirmekte ve insani mayın temizlemeyi resmi olarak kendi 18. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amacını ilan etmiştir. Aynı şekilde, çatışma sonucunda kaybolan yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin ve yerinin belirlenmesi gerekliliği, yalnızca hesap verebilirlik, mağdurların ve ailelerinin hakları açısından değil, aynı zamanda çatışma sonrası uzlaşma ve normalleşme açısından da büyük önem taşımaktadır"dedi.

Kaynak: İHA
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