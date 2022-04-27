Bakan Bilgin: "3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bilgin: "3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz"

27.04.2022 00:58
Bakan Bilgin: "3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi programa katılmak için Gümüşhane'ye geldi. İlk olarak Torul ilçesine gelen Bakan Bilgin, Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ilçedeki babaevine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Gümüşhane'ye hareket eden Bakan Bilgin, sırasıyla AK Parti ve MHP teşkilatlarını ve son olarak Gümüşhane Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Bilgin daha sonra, Gümüşhane İl Özel İdaresi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada işçilerle birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, programın sonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız"

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız. Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
500
Bakan Bilgin'den 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama: Bu ay içerisinde tamamlayacağız Bakan Bilgin'den 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama: Bu ay içerisinde tamamlayacağız GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: 'Pandemi sonrası dünyada büyük krizler yaşanıyor' GÜMÜŞHANE - Bakan Bilgin: 'Pandemi sonrası dünyada büyük krizler yaşanıyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Mayıs, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Bilgin: '3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:28:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: "3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement