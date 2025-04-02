Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına İtibar Etmedik - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına İtibar Etmedik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, halkın boykot çağrılarına uymadığını ve alışverişe devam ettiğini belirtti.

02.04.2025 17:20
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın CHP'nin boykot çağrısına uymadığını belirtti. Bolat, "Zor günlerin insanı ve güçlü Türkiye'nin destekleyicisi olan sağduyulu, ülkesini seven, milli ekonomiye sahip çıkan, yerli ve milli markalara ve üretime sahip çıkan, ticareti destekleyen aziz ve necip halkımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün, 2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini bugün yapmaya devam ediyorlar. Böylece esnafına, ticarete sahip çıktılar. Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar. Bu anlamda da üretime ve istihdama sahip çıkmış oldular" dedi.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yanında esnaf odalarına, ticaret odalarına, iş dünyası kuruluşlarının yönetimlerine de bu mücadeleye aktif destek verdikleri için kalbi teşekkürler ediyoruz. Milli birlik ve beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğimi sergileyen saygıdeğer halkımıza, esnafımıza, ticaret erbabına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Halkımız için, ülkemiz için hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılmadan yorulmadan canla başla koşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapacağız. Biz hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye'yiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına İtibar Etmedik - Son Dakika

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