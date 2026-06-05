Bakan Bolat: Fiyat Takibi Sürekli Sürüyor - Son Dakika
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Bakan Bolat: Fiyat Takibi Sürekli Sürüyor

05.06.2026 11:12
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fiyat hareketlerinin dikkatle izlendiğini ve denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bolat, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, damacana su fiyatlarıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlığınca fiyat istikrarı ile piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde, tüketicinin korunması hedefleri doğrultusunda kesintisiz sürdüğünü aktaran Bolat, piyasadaki fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini belirtti.

Tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini ifade eden Bakan Bolat, üretici, tedarikçi, perakende işletmeler ile elektronik ticaret pazar yerlerinin günlük denetlendiği, aykırılık tespit edilmesi durumlarında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca idari yaptırımların uygulandığı bilgisini verdi.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, vatandaşlarımızın su başta olmak üzere tüm gıda ve ihtiyaç maddelerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekte ve bu doğrultuda gelen talepleri, şikayetleri hassasiyetle değerlendirmektedir. Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması, temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için mevzuat çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat: Fiyat Takibi Sürekli Sürüyor - Son Dakika

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