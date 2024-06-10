Bakan Bolat, Irak, Cibuti ve Sudanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Politika

BAKAN BOLAT, IRAK, CİBUTİ ve SUDANLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Ticaret Bakanı Atheer Dawood, Cibuti Ticaret Turizm Bakanı Mohamed Warsama Dirieh ve Sudan Ticaret Bakanı Elfatih Abdalla Yousif Abrahim ile İstanbul'da önemli toplantılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Bolat, Irak Ticaret Bakanı Atheer Dawood ile yaptığı görüşmede, ülkeleriniz arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek fırsatları değerlendirerek, kısa vadede atılacak adımları planladıklarını ve Türk firmalarının Irak'a ihracatlarını arttırmasına katkı sunacak projeleri değerlendirerek temmuz ayında tekrar bir araya gelme hususunda anlaştıklarını söyledi.

Bakan Bolat, Cibuti Ticaret ve Turizm Bakanı Sayın Mohamed Warsama Dirieh ile görüşmesinde özel sektör temaslarının artırılması konusunda anlayış birliğine vardıklarını belirterek, "Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin iki ülke ekonomisinin potansiyelini yansıtacak şekilde geliştirilmesi için önem arz eden anlaşmaların tamamlanması ile serbest bölgeler ile ilgili tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularını değerlendirdik. Sudan Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Elfatih Abdalla Yousif Abrahim ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak ve yeni ticaret yolları açmak adına stratejiler belirledik. Sudan ile daha güçlü ve kalıcı ticaret bağları kurmak için izlenecek yolu kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.