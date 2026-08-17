Bakan Bolat'tan Arca Çorum Spor'a Tebrik - Son Dakika
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Bakan Bolat'tan Arca Çorum Spor'a Tebrik

Bakan Bolat\'tan Arca Çorum Spor\'a Tebrik
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Arca Çorum Spor'un Süper Lig'e yükselmesini kutlayarak başarılar diledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Arca Çorum Spor'u tebrik etti. Bolat, Çorum temsilcisinin Orta Anadolu'nun Süper Lig'deki uzun süredir devam eden temsil eksikliğini gidereceğini belirterek, takımın ligde kalıcı ve başarılı olmasını diledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Bolat yaptığı açıklamada, Çorum'un spor, sanayi ve ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Arca Çorum Spor'u tebrik eden Bakan Bolat, "kalıcı ve başarılı olur" diyerek, Çorum'un Orta Anadolu'nun Süper Lig'deki temsilci eksikliğini gidereceğini belirtti. Kentteki spor yatırımlarına da değinen Bolat, "Hükümetimizin yaptığı stadyum enfes bir stadyum. Spor salonları, millet bahçeleri. Gerçekten baktığımızda Çorum'da maşallah yok yok" dedi.

Çorum'un Türkiye'nin ihracat ligindeki yerine dikkati çeken Bolat, "Şöyle kaba bir hesap yaptık. 2002 sonunda 26 milyon dolar ihracatı olan Çorum, geçen yıl 6 milyar 120 milyon doları geçti. Tam 250 kat, 23 yılda ihracatını artıran bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye'nin ihracat liginde 81 vilayetimiz arasında 11. sıraya yükseldi. Ben inanıyorum ki şöyle bir 4 yıl içinde, 3,5-4 yıl içinde Çorum 10 milyar dolarlık mal ihracatını aşacaktır. Buna gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Bolat, "Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye sathında ilklerin içinde yer alıyor. 167 üretim tesisi ile muhteşem bir sanayi. Yine özellikle Sungurlu ilçesindeki sanayi bölgesi de Türkiye çapında önemli bir sanayi bölgesi. Diğer ilçelerde de imalat tesisleri, tarıma dayalı ham ürünler ve işlenmiş ürünlerle maşallah Çorum, Türkiye ekonomisinde ve imalat sektöründe ortalamanın üzerinde" diye konuştu.

Esnafa sağlanan finansman desteğine ilişkin bilgiler veren Bolat, "Geçen yıl Çorum esnafımıza 1 milyar 515 milyon TL, yüzde 50 faiz sübvansiyonlu finansman kullandırılmıştı. Maliyeti yüzde 25'ti. Bu yıl ilk 7 ayda bu 818 milyon liraya ulaştı. Esnaflarımıza kullandırdığımız bu destek finansmanının maliyeti de yüzde 20'ye düşürüldü" dedi.

Türkiye ekonomisinin son 23 yıldaki gelişimine değinen Bolat, "Türkiye'mizin 23 yılda milli ekonomik büyüklüğünü dolar bazında tam 6 kat artırıp, 238 milyar dolardan 1 trilyon 640 milyar dolara yükseltmesi, ihracatımızı 8 kat artırarak temmuz itibarıyla 400 milyar dolara yükseltmemiz çok büyük başarılar. Çorum'un başarısı daha anlamlı. Tam 250 kat ihracatını büyütmüş bir şehrin gerçekten takdire şayan başarısını hepimiz gönülden alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum'a verilen ihracat desteklerini de açıklayan Bolat, "Eximbank kaynaklarından 370 milyon dolar Çorum'a ihracat desteği verilmiş; ihracat Eximbank kredisi ve ihracat sigortası olarak. Ticaret Bakanlığımızın ihracat destekleri anlamında da 74 milyon lira ihracat desteği sağlanmış. Bu anlamda da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat'tan Arca Çorum Spor'a Tebrik - Son Dakika

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