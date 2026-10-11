Bakan Bolat'tan İsrail'e sert tepki: Türkiye zulüm karşısında geri adım atmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat'tan İsrail'e sert tepki: Türkiye zulüm karşısında geri adım atmaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Erdoğan ve Türk milletini hedef alan sözlerini lanetledi. Türkiye'nin tehditlere susmayacağını, zulüm karşısında geri adım atmayacağını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye, tehditler karşısında susacak, zulüm karşısında geri adım atacak bir ülke değildir" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini hedef alan açıklamalarını en sert şekilde lanetlediğini belirtti. Bolat paylaşımında, "Gazze'de çocukları, kadınları ve masum sivilleri katleden; uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir yönetimin Türkiye'ye dil uzatması ancak içinde bulunduğu siyasi tükenmişliğin ve ahlaki iflasın göstergesidir. Barıştan söz edenleri ölümle tehdit eden, diplomasiye silahın gölgesini düşüren bu zihniyet, hukuk tanımazlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayabileceğini, Sayın Cumhurbaşkanımızı tehditkar ifadelerle hedef alabileceğini sanmasın" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, zulüm karşısında geri adım atacak bir ülke değildir"

Bolat, Türkiye'nin tehditler karşısında susacak, zulüm karşısında geri adım atacak bir ülke olmadığının altını çizdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu savunmaya, İsrail'in zulmünü dünyanın yüzüne haykırmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye yönelik hadsizliğinize de, Filistin'de işlediğiniz suçlara da verilecek cevabımız nettir: Zulmünüzü meşrulaştırmanıza izin vermeyecek, adaletin sesini yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: İHA
Ticaret BakanıDış PolitikaÖmer BolatPolitikaTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 23:30:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Bolat'tan İsrail'e sert tepki: Türkiye zulüm karşısında geri adım atmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei