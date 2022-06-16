Bakan Bozdağ'dan genç hakim ve savcılara: "Vicdanınız ve aklınız hür olsun"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 10. dönem kura töreninde seslendiği hakim ve cumhuriyet savcılarına, "Vicdanınız ve aklınız hür olsun" dedi.

Bakan Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 10. dönem hakim ve cumhuriyet savcıları kura törenine katıldı. Törende konuşan Bozdağ, Türkiye'nin FETÖ nedeniyle büyük bedeller ödediğini belirterek, genç hakim ve savcıların milletin ve devletin yeni bedeller ödemesine izin vermemesi gerektiğini vurguladı. Yargının tarafsız olmasının hakim ve savcıların bağımsız ve tarafsız olmasından geçtiğini söyleyen Bozdağ, "Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, cübbeleri hakim ve savcı cübbesi de olsa asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar. Onun için ben genç kardeşlerime diyorum ki vicdanınız, aklınız hür olsun. Hiçbir ideolojinin, hiçbir şeyin emrine vicdanınızı ve aklınızı tahsis etmeyin. Aksi takdirde hür iradenizi kaybedersiniz. Bizim vicdanımızın bağlı olduğu yer Anayasa, yasa ve hukuka sadakat ve ona bağlılıkla hareket etmektir. Onun dışındaki bütün bağlılıkları bizim vicdanımız da, aklımız da reddetmelidir. Türkiye FETÖ nedeniyle büyük bedel ödedi. Yargı da ödedi, aziz milletimiz de. Onun için de bütün hakim ve savcılarımızın milletimize ve devletimize yeni bedeller ödenmesine izin vermemesi asli vazifedir. Burada tekrar ifade etmek isterim, yargının, hakim ve savcılarımızın tarafsız olmasının en önemli yönü kendilerinin bağımsız ve tarafsız olmasından geçer" ifadelerini kullandı.

"Deliller tam toplanmadan iddianame düzenlenirse mahkeme işin içinden çıkamaz"

Bir ceza davasının çok sürmemesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Geciken adalet, adalet bekleyenleri asla memnun etmez. Ne kadar kararınız doğru olursa olsun o karar eğer geç çıkmışsa siz kararı bekleyenleri mutlu edemezsiniz. Çünkü öyle vakit oluyor, kararın hemen çıkması lazım, taraflar sulh oluyor, anlaşıyor, hatta aralarında akrabalık ilişkileri oluyor. Vaktiyle kavga etmişler, mahkemeden hapis cezası çıkıyor. Bu sefer aile ilişkilerini de bozuyor. Yahu niye bekler bu kadar? Bir ceza davası ilk derece mahkemesinde uzun sürebilir mi, bana göre sürmemesi lazım. Burada özellikle dikkat çekmek isterim, savcı arkadaşlarımıza ve ceza mahkemesinde görev yapacaklara da. Deliller tam toplanmadan eğer bir savcı iddianame düzenlerse o zaman iddianameye muhatap, mahkeme eksik delille iddianame kabul ederse işin içinden çıkamaz. Eğer bir dosyada eksik evrak varsa getirenin önüne dosyayı koyacaksınız, şunları şunları tamamla dosyayı bana öyle getir. Hakimseniz, mahkeme başkanıysanız önünüze bir iddianame geldi, baktınız gördünüz eksik. Hiç gözünün yaşına bakmayın iade edin, tamamlasın getirsin. O zaman iki duruşmada işiniz biter" değerlendirmesinde bulundu.

"Mecbur değilseniz sosyal medyayı kullanmayın"

Hakim ve savcıların kullanmış olduğu sosyal medya hesaplarına dikkat etmesi gerektiğine değinen Bozdağ, "Sosyal medyayla ilgili bir tavsiyem, tabii dikkate alır almazsınız. Sosyal medyayı kullanan hakim ve savcılarımız milletin gözündeki saygınlığına zede veriyor. Orada yazdıkları çizdikleri siyasi konular, ben ne kadar tarafsızım dese bile bir şey yazıyorsunuz birisi rahatsız oluyor. Ben siyasetçi olmasam hiç sosyal medya kullanmam. Ben hakim ve savcılarımıza kullanmayın demiyorum ama lütfen dikkat edin. Mecbur değilseniz kullanmayın. İhtiyacınız varsa ona göre kullanın. Siyasi görüşlerinizi, olaylara bakışlarınızı 'Ben bu siyasi görüşüm değil, benim bu konuda bakışım doğru' ama 'Ben başka türlü bakıyorum, öbürü başka türlü bakıyor', sizi o bakıştan dolayı her an bir siyasete ciro edebilirler. Onun için mümkün mertebe bizim konuştuğumuz yerin kararlarımız olduğunu unutmadan konuşma ihtiyacınızı muhteşem karar gerçekleri yazarak orada konuşalım. Sosyal medya sizin için de zarara sıkıntıya yol açabilir. Bu konuda hakim ve savcılarımızın dikkat etmelerini istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ'ın katıldığı kura töreninde Danıştay'a seçilen yeni üyeler de mazbatalarını aldı. - ANKARA