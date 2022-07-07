Bakan Bozdağ'dan öldürülen avukatın eşine taziye telefonu

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, dün İstanbul'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş'ın eşi Gülsenin Bakırtaş'ı telefonla arayarak, taziye dileğinde bulundu.

Bakan Bozdağ, dün İstanbul'daki bürosunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren avukat Bakırtaş'ın eşi Gülsenin Bakırtaş'la telefonda görüştü. Gülsenin Bakırtaş'a başsağlığı dileyen Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nu da telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada, Avukat Bakırtaş ve Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıları kınadı. Bozdağ, "Görevi başındaki hekim ile bürosunda çalışan avukatın katledilmesini şiddetle kınıyorum. Adli makamlarımız her iki olayla ilgili olarak gerekli soruşturmalara derhal başlamıştır" ifadelerini kullandı.