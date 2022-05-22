Bakan Bozdağ: "Masadakileri, Kılıçdaroğlu dışında cumhurbaşkanı adayı seçeneklerini devre dışı bırakmaya Kılıçdaroğlu zorluyor" - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: "Masadakileri, Kılıçdaroğlu dışında cumhurbaşkanı adayı seçeneklerini devre dışı bırakmaya Kılıçdaroğlu zorluyor"

22.05.2022 15:05
Bakan Bozdağ: "Masadakileri, Kılıçdaroğlu dışında cumhurbaşkanı adayı seçeneklerini devre dışı bırakmaya Kılıçdaroğlu zorluyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Masadakileri, Kılıçdaroğlu dışında cumhurbaşkanı adayı seçeneklerini devre dışı bırakmaya Sayın Kılıçdaroğlu zorluyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Masadakileri, Kılıçdaroğlu dışında cumhurbaşkanı adayı seçeneklerini devre dışı bırakmaya Sayın Kılıçdaroğlu zorluyor. Bir nevi emrivakiler yapıyor" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul mitingi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" açıklamasını hatırlatan Bakan Bozdağ, "Arkasından İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi oldu ve İmamoğlu'yla ilgili pek çok açıklamalar yapıldı, 'Siyaseten Cumhurbaşkanlığı yürüyüşü bitti.' Şöyle, böyle bir takım değerlendirmeler, kendi içlerinde ciddi tartışmalar oldu. Arkasından miting yapıldı ve mitingde de Sayın Kılıçdaroğlu adeta kendi cumhurbaşkanı adaylığını üstü kapalı demeyeyim de arif olan anlar hesabı bütün Türk halkının o kelimelerin altındaki cümlenin, altındaki satırları okuyarak anladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında olanlara kendi cumhurbaşkanlığını adaylığını kabul etmeye zorladığının altını çizen Bakan Bozdağ şunları kaydetti:

"Bütün bu hareketleriyle 6'lı değil, bana göre tam da 7'li masaya da kendi cumhurbaşkanı adaylığını kabulden başka bir seçenek olmadığına ikna etmeye çalışıyor. 7'ncinin HDP, 7'li masa olduğu konusunda sokaktaki Türk halkının en ufacık bir tereddüdü yok. Aksini söylemek bu milletin basiretiyle, aklıyla alay etmek olur. Hepimiz görüyoruz. Herkesin gördüğünü, 'yok öyle değil, böyle değil' demenin bir alemi yok. İstedikleri kadar masada oturtmasınlar. Herkes de biliyor ki bu Millet İttifakı'nın muvazaalı ortağı HDP'dir. ve bu konuda da tereddüt yok. Dolayısıyla masadakileri de Kılıçdaroğlu dışında cumhurbaşkanı adayı seçeneklerini devre dışı bırakmaya Sayın Kılıçdaroğlu zorluyor. Bir nevi emrivakiler yapıyor. Kendi adaylığını kabule önce CHP'nin içindeki muhalifleri, sonra masada olanları zorluyor. Onlar, bu zorlama sonucunda neler yapacaklar? Zaman içerisinde göreceğiz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: 'Masadakileri, Kılıçdaroğlu dışında cumhurbaşkanı adayı seçeneklerini devre dışı bırakmaya Kılıçdaroğlu zorluyor' - Son Dakika


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