Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü

09.05.2022 21:57
Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çavuşoğlu ve Geneus görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti, Türk, Jean, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü - Son Dakika


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