Bakan Çavuşoğlu: İhlaller sonlandırılmazsa adaların egemenliği tartışılır

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış bu adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçerli değil. Bu ihlalleri sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmasını başlattık zaten, egemenliği tartışılır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 26 Ağustos'ta Kuzey Makedonya ile diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "Bugün ilişkilerimizi tüm yönüyle değerlendirme fırsatımız oldu. Protokol alanında bir mutabakat zaptı imzaladık. Bakanlıklarımız arasında tecrübe paylaşımı, iş birliği konusunda adımlar atacağız. Ekonomik ilişkilerimiz memnuniyet verici düzeyde. Türk firmalarının daha fazla yatırım yapmaları için birlikte teşvik etmeye devam edeceğiz. Komşu ülkelerden enerji konusunda iş birliği talepleri geldi. Kuzey Makedonya ile de 'nasıl iş birliği yapabiliriz' diye konuştuk. Enerji konusunda da Kuzey Makedonya ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Savunma sanayi alanında iş birliği yapabileceğimizi de konuştuk. Güvenlik ile ilgili bir taslak anlaşmamız var, onu da imzalamak istiyoruz. FETÖ ve terör örgütü ile mücadelede de beklentilerimizi paylaştık. Ukrayna savaşı ve savaşın yansımalarını da ele aldık. Kuzey Makedonya, zorlu bir dönemde Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek. Diplomatlarımızdan bazı arkadaşlarımızı Kuzey Makedonya dönem başkanlığında görevlendirebileceğimizi söyledik. Mükemmel siyasi ilişkilerimiz var" diye konuştu.

'NATO MÜTTEFİKLİĞİNE SIĞMAYAN BİR ŞEY'Soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan makamlarının Türkiye karşıtı açıklamalarına ilişkin, "Aslında bugün Yunanistan ile ilgili bir soruya cevap vermek istemezdim, yanlış anlaşılabilir. Yunanistan ile Makedonya arasında isim konusunda uzun süren müzakereler de oldu. NATO üyesi olabilmek için Makedonya, ismini değiştirmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanımızın, Miçotakis ile İstanbul 'da yediği yemek sonrası Yunanistan'ın sergilediği tavır, aslında şaşırtıcı değil. Bu kadar yoğunlaştırılmış şekilde Türkiye karşıtlığına girişmelerinin bir sebebi olmalı. Hem İstanbul'da Cumhurbaşkanımıza 'ilişkilerimizi geliştirelim, üçüncü ülkeleri dahil etmeyelim' diye teklifte bulunacaksın hem de gidip her platformda Türkiye karşıtlığı yapacaksın. Özelikle de, 'Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16'ları vermeyin' diye lobi yapacaksın. Bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir şey. Biz hiçbir zaman 'Yunanistan'a şunu vermeyin' diye bir şey demedik. Yunanistan ile görüş ayrılığımız var; ama yıllardır çözülemeyen sorunlar da var" dedi.'AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİN YANSIMASI'Çavuşoğlu, Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir nedeninin, silahlandırmama koşulu ile kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi, Türkiye'nin de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmesi olduğunu vurgulayarak, " Birleşmiş Milletler 'e (BM) 2 mektup yazdık; 'Bu adalar Yunanistan'a bu şartlar ile verildi. Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor, silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır.' Ben bugün bir kere daha söylemek istiyorum; Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık, net. Anlaşmalara uyacaksın. Uluslararası hukuktan bahsediyorsun, sürekli herkese ders vermeye başlıyorsun. Ama anlaşmalar ortada. Bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremedikleri için agresifleşiyorlar. Bizim yazdığımız mektup gayet net bir mektup. Buna cevap veremiyor, sonra demagojiye döküyor. Yunanistan'daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Her gün Türkiye'ye saldırmazlarsa sanki kendi halklarını memnun edemeyecekler, böyle bir kompleksleri var. Bu aslında aşağılık kompleksinin bir yansıması" açıklamasında bulundu.'YUNANİSTAN MEKTUPLARA ADAM GİBİ CEVAP VERSİN'Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 'ın açıklamalarına ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik bir teklifle geldi. Ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimize dair bu çerçevede önemli görüşmeler de gerçekleştirdik. Hiçbir zaman iş insanlarına, 'bizim ilişkilerimiz kötü, sen yatırımlarını durdur' demedik. İş insanlarına gidip Dendias'ın, Türkiye'yi şikayet etmesi yanlış olmuş. Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. Takdir de etmiyoruz; ama bir şeyi çok iyi başarıyorlar. En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli, hukuk çerçevesinde hareket etmek lazım. Son olarak bir kere daha söylüyorum. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış bu adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçerli değil. Bu ihlalleri sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmasını başlattık zaten, egemenliği tartışılır, bu kadar söylüyoruz."

Haber: Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,