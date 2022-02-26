Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

26.02.2022 15:37
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.


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Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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