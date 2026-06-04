İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Afetten önce risk azaltma çalışmalarını son derece kıymetli buluyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afetten önce risk azaltma çalışmalarını son derece kıymetli bulduklarını belirtip 1 liralık harcama ile 7-15 liralık hasarın önlenebildiğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat Valiliği'ni ziyaret ederek Tokat Valisi Abdullah Köklü'den geçtiğimiz ay il genelinde etkili olan taşkınlar ve afet öncesi risk azaltma çalışmaları hakkında brifing aldı.

Çiftçi valilik çıkışı yaptığı değerlendirmede, afet öncesi risk azaltma çalışmasındaki başarılarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, "Ben öncelikle son 15 gün içerisinde yağan yoğun yağışlardan ve meydana gelen olaylardan dolayı, buradaki çalışmalarda emeği geçen başta Tokat Valiliğimiz olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve AFAD teşkilatımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Kayıp 1 kişinin aranması sürüyor

Çiftçi, Tokat'ta sel sularına kapılan 4 kişiden 2'sinin sağ, birinin ölü olarak bulunduğunu, 1 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtip, "Gerçekten yapılan bu çalışmalar hem ülkemiz hem valiliğimiz hem de AFAD açısından çok önemli ve örnek teşkil edecek bir risk azaltma çalışması oldu. Tabii bu yağışlar esnasında 4 vatandaşımız sele kapıldı. Bunlardan iki tanesi kurtulmuştu. Bir haftadır aranan diğer iki vatandaşımızdan birisinin cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz Kale kardeşimizin cansız bedeni JAK ekiplerimiz tarafından dün itibarıyla bulundu. İlker Parlak'la ilgili arama çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz" dedi.

2 bin personel görev aldı

Çiftçi, Tokat'ta afet öncesi risk azaltma çalışmalarında 2 bin personelin görev aldığını ifade edip, "Bu arama çalışmaları esnasında 161 personelimiz, 8 botumuz, 6 dronumuz ve diğer unsurlarımız görev almış durumda. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Risk azaltma çalışmalarında ise 2 bine yakın personelimiz ve onlarca aracımız burada çok örnek bir çalışma yürüttüler. Bu sürecin daha büyük kazalar yaşanmadan atlatılması noktasında güzel bir organizasyon sergilendi. Başta Tokat Valimiz, AFAD teşkilatımız ve Devlet Su İşleri teşkilatımız olmak üzere emeği geçen personelimi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

1 liralık harcama ile 15 liralık zarar önlenebiliyor

Çiftçi, afet öncesi risk azaltma çalışmalarıyla 1 liralık bir harcama ile 15 liralık bir zararın önlenebildiğinin altını çizerek, "Milletvekillerimiz süreci yakından takip ettiler, bütün kamu kurumlarımız ellerinden gelen desteği verdiler. Alınan bu tedbirler neticesinde fazla üzücü hadiselerle karşılaşmadan bu süreci suhuletle atlatmış olduk. Afetten önce risk azaltma şeklinde yapılan 1 liralık harcama, afet sonrası yapılan 7 liralık veya 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Bu nedenle valiliğimizin yapmış olduğu bu çalışmayı son derece kıymetli buluyor ve örnek gösteriyorum" dedi.

10 bin kişi etkilendi

Çiftçi, Tokat'taki çalışmada 10 bin kişinin etkilendiğini vurgulayarak, "Biz de İçişleri Bakanlığı olarak süreci başından itibaren takip ediyoruz. Valiliğimizle sürekli koordinasyon içerisinde olduk ve buradaki çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığımızla da yakından izledik. 11 köy ve mahallemizi bu süreçte kısmen veya tamamen tahliye etmiş, boşaltmış olduk. Toplamda 10 bin vatandaşımız bu durumdan etkilendi" ifadelerine yer verdi. - TOKAT