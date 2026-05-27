Bakan Çiftçi\'den bayram mesajı: Birlik ve beraberlik zirve yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayramların, toplumsal birlik ve beraberliğin zirve yaptığı, millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi.

Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'daki Kapı Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Çiftçi, bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bu bayramda baba ocağında olduğunu belirten Çiftçi, "Bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günlerdir. Bu güzel günlerde büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindirir, fakir fukarayı gözetir, kabir ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştiririz." dedi.

Çiftçi, Kurban Bayramı vesilesiyle şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda sınırlarımız içerisinde ve dışında operasyon icra eden güvenlik görevlilerimiz var. Allah onlara da yardım eylesin, ayaklarına taş değdirmesin. Cenabıhak, bu aziz millete kıyamete kadar birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Bugün Kurban Bayramı. Allah, kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin, bütün hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum."