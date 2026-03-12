Bakan Çiftçi'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den Ramazan Mesajı

Bakan Çiftçi\'den Ramazan Mesajı
12.03.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Çiftçi, birlik ve beraberliğin Türkiye Yüzyılı için önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldıkça Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha da sağlam adımlarla ilerleyecektir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ramazanın rahmet ve bereket ikliminde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve ilim yayma camiası mensuplarıyla aynı iftar sofrasını paylaşmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının son günleri, bizlere ebedi azaptan kurtuluş müjdesinin hatırlatıldığı müstesna zamanlardır. Böylesi bir kurtuluş ikliminde gönüllerimizi birleştiren, kardeşliğimizi güçlendiren iftar sofralarının etrafında buluşmak büyük bir nimettir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldıkça Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha da sağlam adımlarla ilerleyecektir. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, bizleri ebedi azaptan kurtulan kullarından eylesin. Sofralarımızdaki bereketi, milletimizin birliğini daim kılsın."

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, İçişleri Bakanı, Politika, Kültür, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi'den Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
Konya’da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 12:44:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.