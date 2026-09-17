Bakan Çiftçi, eski İçişleri Bakanı Gedik'i rahmetle andı

Bakan Çiftçi, eski İçişleri Bakanı Gedik'i rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'le ilgili "Gedik'i 27 Mayıs zulmünün şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz" dedi. Çiftçi, bu sözlerle Gedik'i 27 Mayıs döneminin mağduru olarak andı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'le ilgili "Gedik'i 27 Mayıs zulmünün şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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