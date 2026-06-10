Bakan Çiftçi KKTC'de! - Son Dakika
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Bakan Çiftçi KKTC'de!

10.06.2026 11:37
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile resmi görüşmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslar için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi.

Bakan Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), geldi. Bakan Çiftçi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyete, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti. Çiftçi'nin resmi ziyaretleri kapsamındaki kabulde, hediye teatisi de yapıldı.

KKTC'ye dün akşam saatlerinde gelen Bakan Çiftçi, programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

Çiftçi ayrıca, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile gün içerisinde bir araya gelecek. Çiftçi'nin, ziyaret kapsamında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi KKTC'de! - Son Dakika

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