Bakan Çiftçi'den Roman Koordinatörlerine Kardeşlik Mesajı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den Roman Koordinatörlerine Kardeşlik Mesajı

Bakan Çiftçi\'den Roman Koordinatörlerine Kardeşlik Mesajı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı'nda Roman vatandaşlarla buluştu. Bakanlığın Roman Koordinasyon Merkezi ve saha çalışmalarını değerlendiren Çiftçi, kardeşlik vurgusu yaparak koordinatörlerden bölge hakimiyeti, kurumlar arası koordinasyon, bilgi akışı ve güvene dayalı çalışma konusunda hassasiyet beklediğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam'da düzenlenen Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı'nda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi ve saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Roman vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve kamu hizmetleriyle buluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, saha koordinatörlerine bölgeye hakimiyet, kurumlar arası koordinasyon, düzenli bilgi akışı ile katılımcı ve güvene dayalı çalışma anlayışı konusunda önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

'BİZLER AYNI KIBLEYE YÖNELEN, SEVİNÇTE VE HÜZÜNDE BİRLEŞEN BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Konuşmasına Hucurat Suresi'nin 10'uncu ayetinde yer alan kardeşlik vurgusuna dikkat çekerek başlayan Bakan Çiftçi, "Cenab-ı Hak, Hucurat Suresi'nin 10. Ayetinde 'Müminler ancak kardeştirler' diye buyuruyor. Bizim kardeşliğimiz; aynı vatana, aynı bayrağa ve aynı geleceğe gönülden bağlı olmanın kardeşliğidir. Bizler, aynı kıbleye yönelen, sevinçte ve hüzünde birleşen büyük bir aileyiz. Roman kardeşlerimiz; kültürleri, sanatları, emekleri, neşeleri ve güçlü dayanışma gelenekleriyle bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sizlerin ülkemizin kültürel zenginliğine, çalışma hayatına ve toplumsal dokusuna kattığı değer son derece kıymetlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Bakan Çiftçi, "Milletimizin her bir ferdini kucaklayan, güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gönülleri bir, duası bir, istikameti bir olan; aziz milletimizin bütün fertleriyle hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ROMAN VATANDAŞLARIN YOĞUN YAŞADIĞI 20 İLDE SAHA ZİYARETLERİ YAPILDI'

Bakan Çiftçi, Roman Koordinasyon Merkezi bünyesinde bir Bakanlık Roman Koordinatörü, 39 ilde İl Roman Saha Koordinatörü ve 21 ilin 145 ilçesinde İlçe Roman Saha Koordinatörünün görev yaptığını ifade etti. Bakan Çiftçi, toplam 185 koordinatörün görev yaptığını söyleyerek, "Bugüne kadar Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 20 ilimize saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinledik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya, sosyal hizmetlerden sosyal yardımlara kadar; her alanda daha güçlü neticeler almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi' ile 2026-2030 dönemini kapsayan II. Aşama Eylem Planının yürüttükleri çalışmalar için güçlü bir yol haritası sunduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, bu yol haritasının sahada karşılık bulmasında saha koordinatörlerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

'KOORDİNATÖRLERDEN DÖRT BAŞLIKTA ÖZEL HASSASİYET BEKLENİYOR'

Bakan Çiftçi, önümüzdeki dönemde 4 hususta özel hassasiyet beklediklerini ifade ederek, "Bu yol haritasının sahada karşılık bulmasında, sizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde, önümüzdeki dönemde sizlerden 4 hususta özel hassasiyet bekliyoruz. Birincisi, görev yaptığınız bölgeye güçlü biçimde hakim olmanızdır. İkincisi, kurumlar arası koordinasyonu güçlü tutmanızdır. Üçüncüsü, düzenli ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlamanızdır. Dördüncüsü, katılımcı ve güvene dayalı bir çalışma anlayışı sergilemenizdir. Sizler, vatandaşımızın talep ve ihtiyaçlarını, devletimizin imkan ve hizmetleriyle buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Bu köprünün temeli güven, harcı samimiyet, istikameti ise insana hizmettir" dedi.

'KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE SİZLERE HER DAİM AÇIKTIR'

Konuşmasının son bölümünde medeniyet anlayışında insanın konumuna ve gönül kazanmanın önemine değinen Bakan Çiftçi, Roman vatandaşların meselelerinin çözümüne yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak, "Bizim medeniyetimiz, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak görür; gönül incitmeyi ağır bir vebal, gönül kazanmayı büyük bir hizmet sayar. Sizlerin de bu anlayışla sahada gönüllere dokunacağınıza, kardeşliğimizi güçlendireceğinize ve vatandaşlarımızın meselelerinin çözümüne öncülük edeceğinize yürekten inanıyorum. Kapımız da gönlümüz de sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır. Cenabıhak, birliğimizi daim, kardeşliğimizi kaim eylesin. Soframızı bereketli, muhabbetimizi güçlü, hizmetlerimizi hayırlı kılsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Kızılcahamam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çiftçi'den Roman Koordinatörlerine Kardeşlik Mesajı - Son Dakika

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