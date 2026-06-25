Bakan Çiftçi: Suç Odaklarına Sıfır Tolerans

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ilgili birimleri faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasından terör örgütleriyle mücadeleye, organize suç yapılarının çökertilmesinden zehir tacirlerinin yakalanmasına, insan kaçakçılığı ile mücadeleden sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasına kadar her alanda büyük bir hassasiyet, titizlik ve fedakarlıkla görev yapmaktadır. Güvenlik güçlerimizin sahada yürüttüğü kararlı çalışmalar, adli birimlerimizin etkin iş birliğiyle neticeye ulaşmakta, suçlular tek tek tespit edilerek yakalanmakta ve adalete teslim edilmektedir. Bu güçlü eşgüdüme sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e ve adli birimlerimize, milletimizin huzuru uğruna canları pahasına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya, hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. - ANKARA