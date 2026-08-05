Bakan Çiftçi YÖK Başkanı Özvar\'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede üniversitelerin huzur ve güvenliği için YÖK ile ortak çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ettik. Üniversitelerimizin huzur ve güvenliği, gençlerimizin güvenli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması ve Bakanlığımız ile YÖK'ün ortak çalışma alanları üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Bilgiyle donanan, değerleriyle geleceğe yürüyen gençlerimiz, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en kıymetli gücümüzdür. Nazik ev sahiplikleri için Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.