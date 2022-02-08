Üye Girişi
Bakan Dönmez: "Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz"

08.02.2022 18:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Isparta'daki vatandaşların fatura tahsilatının 1 ay ertelendiği belirten Bakan Dönmez, sadece 7 köyde enerji sıkıntısı yaşandığını belirtti.

3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta'da elektrik hatlarında yaşanan sıkıntıların ardından yapılan onarım çalışmalarından bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm şebekelere enerji sağlandığını, sadece 7 köyde kesinti olduğunu söyledi.

"13 ilden bakım ekibi geldi"

13 ilden Isparta'ya bakım ekibi geldiğini belirten Bakan Dönmez, "Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 13 ilden buraya bakım onarım ekibi intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Sahada bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz" diye konuştu.

"Gerçekleri paylaştık"

En kısa süre içerisinde telafi çalışmalarına başlayacaklarını belirten Bakan Dönmez, "Bazı sosyal medyada, gazete ve TV'lerde çıkan haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı. Bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu hoşgörü ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile günlerdir sahada çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip etti. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun var olun. Büyük geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz
Bakan Dönmez: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz

YORUMLAR
500

Fatih Dönmez, Siyaset, Enerji, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez: 'Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:43:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement