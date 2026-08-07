Bakan Ersoy, Acun Ilıcalı ile Kültür ve Turizm Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Acun Ilıcalı ile Kültür ve Turizm Değerlendirmesi Yaptı

Bakan Ersoy, Acun Ilıcalı ile Kültür ve Turizm Değerlendirmesi Yaptı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Acun Ilıcalı ile Türkiye'nin kültür ve turizm tanıtımını görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladı. Görüşmede Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerinin daha geniş kitlelerle buluşturulmasına yönelik yeni fikirler değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal da eşlik etti. Görüşmede, Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin zengin kültürel birikimi ve turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında medya ile içerik üretiminin üstlenebileceği rol değerlendirildi. Bakan Ersoy ve Ilıcalı, tanıtım çalışmalarına katkı sağlayabilecek yeni fikirler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk; medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık. Türkiye'nin zengin kültürel birikimini ve eşsiz turizm değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak yeni fikirler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyareti ve kıymetli değerlendirmeleri için Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy, Acun Ilıcalı ile Kültür ve Turizm Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika

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