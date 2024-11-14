Bakan Ersoy'dan Öğrencilere Teşekkür

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin kültür mirasını koruma bilinciyle yazıp seslendirdikleri şarkıyı hesabından paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy, kültür varlıklarının keşfedildiği andan itibaren korunması, güvenle geleceğe taşınması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek için tüm güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, "Bu bilincin küçük yaşlarda başladığını çok iyi biliyoruz. 'Kültürel Miras Koruyucuları' uygulamamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitiyor, kültürümüzü güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, kültür mirasımızı koruma bilinciyle kendi yazdıkları şarkıyı seslendirerek harika bir projeye imza attılar. UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde bu değerli katkıları için gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA