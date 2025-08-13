Bakan Ersoy Tunceli'de Cemevi Ziyareti Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'deki Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi'ne ziyarette bulundu.
Bakan Ersoy, beraberindekilerle geldiği Yolkonak köyünde cemevi görevlileri tarafından karşılandı.
Daha sonra cemevinin girişinde çıra yakan Ersoy, Alevi dedeleriyle görüşüp talep ve sorunlarını dinledi.
Ziyarette dua edilip lokma dağıtılmasının ardından Bakan Ersoy, cemevinin bahçesine çam ağacı dikti.
