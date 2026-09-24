Bakan Ersoy\'un Taşkent temaslarında kültür iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Özbekistan arasında köklü kültürel bağları yeni çalışmalarla güçlendirmek için 'Kültür Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Türkiye ile Özbekistan, köklü kültürel bağlarını yeni ortak çalışmalarla güçlendirmeye hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı kapsamında ziyaret ettiği Taşkent'te gerçekleştirdiği görüşmelerde kültürel mirasın korunmasından sanatçı ve uzman değişimlerine, festivallerden sahne sanatları ve sinemaya uzanan iş birliği başlıkları öne çıktı. Bakan Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov eşliğinde Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'ni ziyaret etti. Ersoy, ziyaretin ardından Nazarbekov ile merkezde ikili görüşme gerçekleştirdi. Ersoy görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültür ve sanat iş birliğinin 2026-2027 Yılları Kültür İşbirliği Planı çerçevesinde somut projelerle geliştirilmesinin önemine işaret etti. Ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin temel alanlarından biri olduğunu belirten Ersoy, restorasyon ve konservasyon alanlarında Türkiye'nin sahip olduğu tecrübenin Özbekistanlı uzmanlarla paylaşılabileceğini aktardı.

Özbekistan ile kültür alanındaki projeler devam edecek

Bakan Ersoy, karşılıklı uzman ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerin artırılmasının yanı sıra vakıf eserleri ve arkeoloji alanındaki iş birliğinin de geliştirilmesini önemsediğini söyledi. Özbek araştırmacıların Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Arkeoloji Yaz Okulu'na katılımına dikkati çeken Ersoy, Türk arkeologların da Özbekistan'daki kazı ve araştırmalarda daha fazla yer almasının bilimsel iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Türkiye'de uygulanan gece müzeciliği modeline de değinen Ersoy, 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşan ve 2026'da 22 müze ve ören yerinde sürdürülen uygulamaya ilişkin tecrübenin Özbekistan ile paylaşılabileceğini belirtti. Görüşmede halk danslarının ortak çalışma alanı haline getirilmesi ve bu alanda yürütülecek çalışmalarla Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde karar alındı.

Sinemada ortak yapım için yeni adımlar atıldı

Sinema ve görsel-işitsel alandaki iş birliği de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Ersoy, 'Türkistanlı Bahadırlar' filminin çekim sürecinin başlamasının ortak yapım alanındaki iş birliği açısından önemli olduğunu belirterek, Türkiye ile Özbekistan arasında Görsel-İşitsel Ortak Yapım Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin iki ülke sinema sektörleri arasındaki iş birliğini daha kalıcı bir zemine taşıyacağını ifade etti.

'Kültür Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı

Yapılan görüşmenin ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında 'Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle müzik ve sahne sanatları alanındaki Türkiye-Özbekistan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı.