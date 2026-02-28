Bakan Fidan'dan Bölge Ülkeleriyle Görüşmeler

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.