Bakan Fidan Libya\'nın Kahramanını Ziyaret Etti

BAKAN FİDAN, LİBYA'NIN MİLLİ KAHRAMANI ÖMER MUHTAR'IN ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar'ın Bingazi'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Bakan Fidan, Libya ziyareti çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Bingazi'den ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulundu. Libya'da son 15 yıldır çalkantılı bir dönem olduğunu belirten Bakan Fidan, "Ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var. Libya'daki bu sessizlik sürecinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var. ve hem Trablus'la hem Bingazi'de artık binalar yükseliyor. Türkiye ile iş birliği artmış durumda. Türk müteahhitler burada gerçekten büyük işlere imza atıyor. Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine büyük bir destek var. Müzakerelere giriyorlar ama tabi belli şartlar var. Bugün buraya geldik, Genel Komutanlık Karargahı'na gittik. Bingazi'nin kilit aktörlerinin Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var. Türkiye'nin hem doğu ile hem batı ile eşit yüzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem batıdaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar" dedi.

'ARABULUCU ROLÜMÜZÜ YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞEİZ'

Bunun sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacağını söyleyen Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına ve bölgeye büyük bir katkı olacak. Bazı engeller var. O engellerle ilgili şimdi hem içeride gittiğimiz zaman başka ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz. Amerika'nın ortaya koyduğu bir kağıt var. O kağıtta da bazı hususlar var. Bizimle istişare halinde gidiyorlar. Hem Amerika hem Mısır hem başka bölge ülkeleriyle bu konuyu istişare içerisinde götürüyoruz. Diğer taraftan Türkiye ile ilişkiler açısından hem Bingazi'de hem Trablus'ta çok ciddi büyük ilerleme var. Tarihsel dostluğumuz, kardeşliğimiz ortada ama Türk firmalarının ortaya koyduğu profesyonel, nitelikli, kaliteli çalışmalarda her iki tarafta da ciddi şekilde takdir ediliyor, tasvip ediliyor. Dolayısıyla daha çok Türk firmasının buraya gelmesi gerekiyor. Ben burada yaptığım görüşmelerde de söyledim. Artık sadece müteahhit firmalarımızın değil, sanayici firmalarımızın da buraya gelip sanayi bazlı çalışma yapmalarına, fabrika açmalarına da ihtiyaç var. Burada enerji kaynakları bol, işçilik de ucuz, market erişimi de belli ürünler için kolay ve avantajlı. Aslında ciddi bir sanayi potansiyeli de var. Kısacası hem stratejik açıdan, güvenlik açısından, askeri açıdan hem de siyasi açıdan, ticari açıdan ilişkilerimizin fevkalade iyi olduğu bir dönemdeyiz her iki tarafla da. Hem doğuyla hem batıyla ortaya koyduğumuz iyi ilişkileri iki tarafında birleşmesi, tek egemen bağımsız Libya'nın ortaya çıkması için kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan da inşallah birazdan Mısır'a geçeceğiz hemen Libya'nın komşusu. Mısır'da hem Libya ile ilgili konuları beraber istişare ettiğimiz yakın bir müttefikimiz, hem de bölgedeki diğer sorunları biliyorsunuz Filistin ve Körfez başlığı olmak üzere çok yakından çalıştığımız bir dostumuz, müttefikimiz."