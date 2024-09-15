Bakan Fidan Manisa'ya Ziyaret Gerçekleştirdi

Politika

1) DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN MANİSA'DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret kapsamında Manisa'ya geldi.

Bakan Fidan ilk olarak Manisa Valiliği ziyaretini gerçekleştirdi. Manisa Valisi Enver Ünlü ziyareti basına kapalı gerçekleşen bakan Fidan, daha sonra Yunusemre ilçesindeki bir otelde Ak Parti tarafından düzenlenen şehir buluşmaları kapsamında teşkilatı ile biraraya geldi. Bakan Fidan'a, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç da eşlik etti.