Bakan Göktaş: 100 bin çift fon başvurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş: 100 bin çift fon başvurusunda bulundu

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na 100 bin 142 genç çiftin başvurduğunu açıkladı.

02.05.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş: "100 bin 142 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu"

YOZGAT - Bir dizi programlara katılmak üzere Yozgat'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan bir çiftin nikah şahitliğini yaptı. Katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, "Türkiye genelinde 100 bin 142 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz" dedi.

Yozgat Valiliğini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretin ardından Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan çiftin nikah merasimine katıldı. Ömer ve İrem Seda Karakoç çiftinin nikah şahitliğini yapan Bakan Göktaş, genç çifte mutluluklar diledi. Yatırım programına alınarak inşası tamamlanan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi'nin toplu açılış törenine katılan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Aile ve Gençlik Fonu projesini çok önemli bulduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, bu aileyi korumak ve güçlendirmek için başlattığımız ortak bir seferberliğin adıdır. 2025 Aile Yılı ile birlikte aile kurumunu her yönüyle destekleyen, değerlerini koruyan, karşılaştığı riskleri bertaraf eden yeni politikalar ve hizmetler hayata geçiriyoruz. Diğer yandan gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşviklerimiz devam ediyor. Türkiye genelinde 100 bin 142 genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz. Diğer taraftan özel sektörümüzün sunduğu özel indirimlerle yuva kurma süreçlerinde destek oluyoruz" dedi.

"Ailelerimizin, gençlerimizin her daim yanındayız"

Gençlerin yanlarında olacaklarını vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, Aile Yılı'nı sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz. Yozgat'ta attığımız bu adım da bu anlayışın bir ürünüdür. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmet binalarımızın Yozgat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Yozgat, Yaşam, Aile, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 100 bin çift fon başvurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Otoyolda ters yöne giren sürücü felakete yol açıyordu Görüntü Türkiye'den! Otoyolda ters yöne giren sürücü felakete yol açıyordu
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı
Fatih Terim’in kızının yeni işi belli oldu Fatih Terim'in kızının yeni işi belli oldu
Altın fiyatları temkinli bekleyişte Altın fiyatları temkinli bekleyişte
Sokak ortasında kadına şiddet Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler
Fenerbahçe’yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı
Ünlü sunucu Nermin Öztürk trafikte maruz kaldığı magandalığı gözyaşları içinde anlattı Ünlü sunucu Nermin Öztürk trafikte maruz kaldığı magandalığı gözyaşları içinde anlattı
İşte 5 soruda Yarısı Bizden kampanyasının detayları İşte 5 soruda Yarısı Bizden kampanyasının detayları
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Dolar, altın ve borsa kritik kararı bekliyor Bugün açıklanacak Dolar, altın ve borsa kritik kararı bekliyor! Bugün açıklanacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:37:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: 100 bin çift fon başvurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.