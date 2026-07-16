Bakan Göktaş: Otizm Eylem Planı\'yla kapsayıcı adımlar atıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2023-2030 dönemini kapsayan II. Ulusal Otizm Eylem Planı çerçevesinde çok yönlü adımlar attıklarını söyledi.

Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nın düzenleyeceği 2. SOBE Otizm Spor Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Kültürpark'ta düzenlenen açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SOBE Vakfı'nın bugün yalnızca Konya için değil, ülke için de örnek bir model ortaya koyduğunu belirterek, SOBE'nin ortaya koyduğu bu modelin, ülkenin dört bir yanında benzer çalışmalara öncülük edeceğine inandığını söyledi. Bakan Göktaş, "Bu organizasyonlar, Türkiye Yüzyılı'nda ulaşmak istediğimiz kapsayıcı toplum anlayışının somut bir adımıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; 'Engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatın her alanında güçlü şekilde var olabildiği bir ülke, Türkiye Yüzyılı'nda ulaşmak istediğimiz hedeflerden biridir.' Bu sözler, bizlere hem sorumluluğumuzu hem de izleyeceğimiz yolu açıkça göstermektedir" dedi.

"34 ilimizde 821 danışmanımız aracılığıyla 3 bin 808 ailemizle aktif danışmanlık sürecini yürütüyoruz"

Bakanlık olarak, otizmli bireylerin hayatın her alanına katılabilmesi için çalışmalarını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini söyleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "2023-2030 dönemini kapsayan II. Ulusal Otizm Eylem Planımız çerçevesinde çok yönlü adımlar atıyoruz. Ailelerimizin ihtiyaç duyduğu rehberlik ve destek hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı hizmetimizle otizmli bireylerimizin ve ailelerinin yanında oluyoruz. Bu kapsamda 34 ilimizde 821 danışmanımız aracılığıyla 3 bin 808 ailemizle aktif danışmanlık sürecini yürütüyoruz. Ayrıca otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin doğru bilgiye hızlıca ulaşabilmesi için 'otizm.gov.tr' Ulusal Dijital Bilgilendirme Platformu'nu kurduk. Bu platformda erken tanıdan eğitime kadar ihtiyaç duyulan pek çok konuda güvenilir ve güncel bilgiyi tek çatı altında sunuyoruz. Diğer yandan Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemiyle riskleri erken tespit ediyor, çocuklarımızı ve ailelerimizi zamanında destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmalar, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Aile ve Nüfus 10 Yılında da otizmli bireylerimizin ve ailelerinin hayatın her alanında daha güçlü yer alması için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, protokol mensupları, otizmli sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA