Bakan Göktaş: "28 Şubat\'ın karanlık izlerini silmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Türkiye, demokrasiye sahip çıkan, milli iradeyi esas alan kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. ve ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek. Milletimizle el ele vererek, 28 Şubat'ın karanlık izlerini silmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu rahmet ikliminin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayır ve bereket getirmesini diliyorum. Bugün ülkemize değer katan, her bireyin hayatına dokunan güçlü hizmetlerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eşsiz güzelliklerle dolu Van şehrimizde yeni İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Hizmet Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamızın Van için hayırlı olmasını diliyorum " dedi.

"Yaptığımız 45,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle Van'ı güçlü bir hizmet altyapısına kavuşturduk"

Vatandaşlarımızın huzurunu büyüten, her bireyin güven içinde yaşamasını sağlayan bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerini kuşatan güçlü bir destek ağı kuruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletine adanmış vizyonu doğrultusunda, sosyal devletin şefkat elini her haneye ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak yaptığımız 45,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle Van'ı güçlü bir hizmet altyapısına kavuşturduk. 2023 yılında 13 ilçede açılışını gerçekleştirdiğimiz. 100 Aile Destek Merkezi ile destek ağımızı daha da yaygınlaştırdık. Yine aynı yıl içinde Başkale Sosyal Hizmet Merkezi ile Vanlı kardeşlerimizin sosyal hizmetlere daha kolay erişimini sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni il müdürlüğü binamız ve sosyal hizmet merkezimizle hizmet zincirine bir halka daha ekledik. Böylece çocuklarımızdan büyüklerimize, kadınlardan engelli kardeşlerimize kadar herkesin ihtiyaç anında daha hızlı yanında olacağız. Çok yakında hizmete sunacağımız çocuk evleri sitemiz ile engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezimizle, iki yeni güvenli adres daha kazandıracağız. Van'ın güzel insanları için, yeni eserler, yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Bugün açılışını yaptığımız bu yeni hizmet binasını, Van'da aileyi güçlendiren, dayanışmayı büyüten bir "ilk temas noktası" olarak görüyoruz. Çünkü aile güçlü olduğunda; çocuğumuz daha güvende, gencimiz daha umutlu, yaşlımız daha huzurlu, kadınlar daha iyi imkanlara kavuşur. Burası, rehberlikten sosyal desteğe, koruyucu-önleyici hizmetlerden sahadaki koordinasyona kadar tüm hizmet süreçlerini hızlandıran bir merkez olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2026-2035 "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuyla 81 ilimizde olduğu gibi Van'da da her haneye ulaşan, bir hizmet anlayışıyla çalışacağız. Aile kurumunu ve nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası bağı güçlendiren uygulamaları kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"28 Şubat'ın karanlık izlerini silmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

28 Şubat'a da değinen Bakan Göktaş, "Bugün 28 Şubat, 29 yıl önce milletimizin inancına, değerlerine ve özgür iradesine yönelen vesayetçi bir anlayışın ülkemize ağır bedeller ödettiği bir süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bu vesayetçi düzenle etkili bir mücadele yürüttük. Bugün Türkiye, demokrasiye sahip çıkan, milli iradeyi esas alan kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. ve ülkemiz bir daha asla eski karanlık günlerine dönmeyecek. Milletimizle el ele vererek, 28 Şubat'ın karanlık izlerini silmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken tüm 28 Şubat mağdurlarını hürmetle yad ediyorum. Yeni hizmet binamızın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezimizin Van için, bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - VAN