Bakan Göktaş, Belçika'daki Türk Diasporasının 60. Yıl Programı'na katıldı

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da "Kuşaktan Kuşağa Belçika'daki Türk Diasporasının 60. Yıl Programı"na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, Limburg eyaletinde yer alan Heusden-Zolder şehrinde "Kuşaktan Kuşağa Belçika'daki Türk Diasporasının 60. Yıl Programı"na katıldı. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, "Anadolu'dan Belçika'ya göçün ilk durağı Heusden-Zolder şehrinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları organizasyonunda gerçekleşen 'Kuşaktan Kuşağa Belçika'daki Türk Diasporasının 60. Yıl Programı'ndaydık. Vatandaşlarımız tam 60 yıldır emekleri ve alın terleri ile Belçika'ya önemli değerler kazandırıyor. İnanıyorum ki kazandırmaya da devam edecekler. Her birinin güçlü bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri ve hayatın her alanında söz sahibi olabilmeleri için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - BRÜKSEL