Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ve Cezayir olarak, bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Ulusal Günü Resepsiyonu'na katıldı. Bakan Göktaş, Cezayir halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda attığı adımın, cesaretin ve azmin tarihe kazınmış nişanesi olduğunu belirterek, "Bu tarihi mücadelenin 72. yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Cezayir'in bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden kahramanları minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İki ülke liderinin kararlı iradeleriyle, iş birliklerimiz önemli bir düzeye ulaştı"

Cezayir ile kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu dile getiren Göktaş, "Beş asra dayanan ortak tarihimiz, iki milletin dostluğunu iş birliğimizin en sağlam zemini kılıyor. Bu güçlü bağlar, bugün bizlere geleceğimizi birlikte inşa etmek için önemli imkanlar sunuyor. İki ülke liderinin kararlı iradeleriyle, iş birliklerimiz önemli bir düzeye ulaştı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan Ortak Bildirinin, ilişkileri stratejik seviyeye taşıdığını hatırlatan Bakan Göktaş, bildirinin yeni bir dönemin kapılarını açtığını söyledi.

"Birçok stratejik alanda iş birliğimizi geliştirmekte kararlıyız"

Cezayir ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin artarak devam ettiğini kaydeden Göktaş, "Ekonomik alanda ülkelerimizin birbirini tamamlayan yapısı büyük bir potansiyele işaret ediyor. Bu doğrultuda, Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir'le ticari ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişmektedir. 2025 yılında 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık hedefe taşımak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Ekonomik ilişkilerimizdeki bu gelişmeye paralel olarak, Türk yatırımcılarının Cezayir'e ilgisi artmış; ülkedeki Türk yatırımlarının toplamı 8 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu itibarla; enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda iş birliğimizi geliştirmekte kararlıyız. Bakanlığımız da; aile ve sosyal hizmetler alanında ortak çalışmalar yürütmek için hazırdır" şeklinde konuştu.

"Bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Göktaş, ailelerin güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesinin toplumların refahına doğrudan katkı sağlayan alanlar olduğunu aktararak, "Türkiye ve Cezayir olarak, bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cezayir'i, Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası platformlarda da Cezayir'le yakın temas ve iş birliğine büyük önem atfediyoruz. Bugün Filistin meselesi başta olmak üzere, ortak hassasiyetlerimizde Türkiye ve Cezayir güçlü bir dayanışma sergiliyor. Bu dayanışmayı Birleşmiş Milletler ve İslam İş birliği Teşkilatı nezdinde de somut adımlarla ilerletmeye kararlıyız. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, köklü dostluğu ve kardeşliği daha da güçlendirerek gelecek nesillere taşımakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.