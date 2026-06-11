Bakan Göktaş Diyarbakır Valiliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Göktaş Diyarbakır Valiliğini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş Diyarbakır Valiliğini Ziyaret Etti
11.06.2026 16:48
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da valiliği ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, sosyal hizmet kampüsü inşaat alanı incelemesi ve Aile Şenliği Programlarına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş kendisini karşılayan protokol üyelerini selamladı. Daha sonra valilik binasına geçen Bakan Göktaş'a Vali Murat Zorluoğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman eşlik etti. Valilikteki program, basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş Diyarbakır Valiliğini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Güler Fatma Güler:
    bi tarafı haklı gibi ama tam olarak emin değilim yani ne diyim doğru mu yanlış mı bilmiyom 0 0 Yanıtla
  • Müslim Gurbuz Müslim Gurbuz:
    hep aynı şeyler konuşuluyo ya bi başka konulardan bahsetsek yeter bence 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bingöl Hüseyin Bingöl:
    bu tür suçlara karşı cezalar çok hafif kalıyo artık bunlar daha ağır şekilde cezalandırılması lazım 0 0 Yanıtla
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