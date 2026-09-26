Bakan Göktaş, evlenecek gençlere destek projesinin buluşma programında konuştu

Bakan Göktaş, evlenecek gençlere destek projesinin buluşma programında konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan çiftlerle buluşma programında konuştu. Bakan Göktaş'ın konuştuğu program, projeden faydalanan çiftlerle buluşmayı kapsıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma' programında konuştu.
Kaynak: DHA
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