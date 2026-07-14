Bakan Göktaş: FETÖ tuzağı milletin dik duruşuyla darmadağın oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda 15 Temmuz programı düzenlendi. Program; bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başladı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizi o karanlık gecenin şafağına çıkaran gönüllerin, canları pahasına kahramanlık destanı yazan ellerin aziz hatırasını yaşatmak için buradayız. Ben sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; 15 Temmuz'da meydanlarda iradesine sahip çıkan, tanklarla ve kurşunlara karşı göğsünü siper eden kahramanlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla darmadağın olmuştur"

15 Temmuz'un başlı başına bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Göktaş, "15 Temmuz'u yalnızca şanlı tarihimizin sayfalarından biri olarak görem. Dünyada eşi benzeri olmamış bir direniş destanını Türkiye'de yazdık arkadaşlar, sizler yazdınız. Kahraman gazilerimiz yazdı, şehitlerimizin aileleri yazdı, aziz şehitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi; FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur" şeklinde konuştu.

"Bu ruhun ardında, vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hayırlara vesile olmasını dileyen Göktaş, "Aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşattı. Bu ruhun ardında, vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı. Gazilik mertebesine erişen 2.737 kahramanımızın çetin mücadelesi vardı. Meydanlara akın eden milletimizin iradesi vardı" dedi.

"251 kardeşimiz ve binlerce gazimiz Türkiye'yi işgal girişiminden korudular"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin 10 yıl önce bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını ifade ettiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Uzun yıllar bizden görünen ve ülkemize, milletimize, dinimize hizmet eder gibi takiye yapan ve aslında daha sonra net bir şekilde anlaşılmıştır ki emperyalistlerin maşası, başka devletlerin istihbarat örgütlerinin aparatı olan bir örgüt tarafından ülkemiz işgale kalkışıldı. İşgalle karşı karşıya kaldı. Ama aziz milletimiz buna müsaade etmedi. Milletimizin kahramanca duruşu ve o asil ve necip Türk milleti içinden özellikle şehadet şerbetini içen 251 kardeşimiz ve binlerce gazimiz Türkiye'yi bu işgal girişiminden ve FETÖ darbe girişiminden muhafaza ettiler ve korudular."

"Asıl hedef bu aziz vatanı dış müdahalelere açık hale getirmekti"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar ise FETÖ'cülerin hedefinin Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürmek olduğunu vurguladığı konuşmasında, "O gece saatler ilerledikçe aslında sadece bir darbe girişimine değil, çok daha büyük bir ihanete şahit olduk. Bugün artık çok daha net görüyoruz ki; hedef yalnızca hükümeti değiştirmek değildi. Hedef yalnızca meclisi bombalamak değildi. Hedef yalnızca Cumhurbaşkanımızı değiştirmek değildi. Asıl hedef bin yıllık devlet geleneğimizi yıkmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmek ve bu aziz vatanı dış müdahalelere açık hale getirmekti. Bayrağımızı indirmekti. Ezanımızı susturmaktı. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti'ne diz çöktürmekti hainlerin hedefi" ifadelerini kullandı.

Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Gaziler ve Şehir Aileleri Vakfı Vakfı Başkanı Lokman Aylar, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ANKARA