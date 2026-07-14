Yasemin Kay Allen\'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Sosyal medyada viral olan siyah mayolu bir kadının dalış görüntülerinin kendisine ait olduğu iddialarına ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'dan sert yalanlama geldi.

"O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Hakkındaki iddialara yanıt veren ünlü oyuncu, "Videonun nerede çekildiğini dahi bilmiyorum, o kişi ben değilim" diyerek söz konusu görüntülerin kendisiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Asılsız iddiaların ardından harekete geçen Yasemin Kay Allen, sosyal medyada bu yönde asılsız paylaşım yapan hesaplar hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu.