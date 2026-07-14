Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin Kay Allen\'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı
14.07.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada viral olan siyah mayolu dalış görüntülerinin kendisine ait olduğu iddialarını sert bir dille yalanlayan Yasemin Kay Allen, asılsız paylaşım yapan hesaplar hakkında yasal süreç başlattığını açıkladı.

Sosyal medyada viral olan siyah mayolu bir kadının dalış görüntülerinin kendisine ait olduğu iddialarına ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'dan sert yalanlama geldi.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

"O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Hakkındaki iddialara yanıt veren ünlü oyuncu, "Videonun nerede çekildiğini dahi bilmiyorum, o kişi ben değilim" diyerek söz konusu görüntülerin kendisiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Asılsız iddiaların ardından harekete geçen Yasemin Kay Allen, sosyal medyada bu yönde asılsız paylaşım yapan hesaplar hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu.

Yasemin Kay Allen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Survivor Lina’dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım Survivor Lina'dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:39:44. #7.12#
SON DAKİKA: Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.