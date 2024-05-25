Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika'da Halkoyunları Diploma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika'da Halkoyunları Diploma Töreni'ne katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika temasları çerçevesinde Avrupa Halkoyunları Yarışması'nı 1.'likle tamamlayan Dillere Destan Derneği'nin düzenlediği Halkoyunları Diploma Töreni'ne katıldı. Bakan Göktaş, gençlerle bir araya gelerek desteklerini ifade etti.

25.05.2024 19:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika temasları çerçevesinde Avrupa Halkoyunları Yarışması'nı 1.'likle tamamlayan Dillere Destan Derneği'nin düzenlediği Halkoyunları Diploma Töreni'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, başkent Brüksel'de Avrupa Halkoyunları Yarışması'nı 1.'likle tamamlayan Dillere Destan Derneğinin düzenlediği Halkoyunları Diploma Töreni'ne katıldı. Törende gençlerle bir araya gelen Göktaş, "Her birinin yaşadıkları ülkede güçlü bir şekilde var olma çabalarını oldukça kıymetli görüyoruz. Bizler de bu çabaya destek olmak, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak için büyük bir gayret ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika'da Halkoyunları Diploma Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika'da Halkoyunları Diploma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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