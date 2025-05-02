Bakan Göktaş Kırıkkale\'de Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valiliğine gelişinde Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Göktaş, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Göktaş, ziyarette, Vali Makas ve yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, Milletvekili Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililerle görüştü.