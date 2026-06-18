Bakan Göktaş KKTC'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret düzenlediği KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş temasları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

Başbakan Üstel, Bakan Göktaş ve heyetini KKTC'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ortaya konan çalışmaların önemine işaret etti. KKTC ile Türkiye arasındaki bağların tarihten gelen güçlü köklü kardeşlik bağları olduğunu belirten Üstel, Türkiye'nin tecrübe ve birikimlerini iş birliği içinde KKTC'ye de aktarmanın önemli olduğunu söyledi. Bu dijital çağda ülke geleceği açısından önemli olan çocukları korumanın da ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Üstel, bu yönde yapılan çalışmaların ülke çocukları ve yarınları için hayırlı olacağına vurgu yaptı.

Göktaş: "KKTC'de aile destek ve sosyal hizmet merkezi kurmak istiyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında her alanda tarihi ve köklü ilişkiler bulunduğunu belirtti. Göktaş, bu ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek için çalıştıklarını, bu kapsamda çocuk, kadın, engelli ve aile yapısını güçlendirme için de iş birliği yaptıklarını aktardı. Bakan Göktaş bu çerçevede, dijital çağda çocukları korumanın ayrı önem taşıdığını belirtti.

Aile destek merkezi, engelli, kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Göktaş, amaçlarının, kadın, çocuk, aile ve engelli bireylerin geleceğini, refahını, huzurunu ve mutluluğunu sağlamak olduğunu söyledi. - LEFKOŞA