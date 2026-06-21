Bakan Göktaş'tan Başörtülü Kadınlara Destek - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan Başörtülü Kadınlara Destek

21.06.2026 20:30
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Aile Bakanı Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemini kınadı ve suç duyurusunda bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başörtülü kadınları hedef alarak 'imha edilsin' ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başörtülü kadınları hedef alarak 'imha edilsin' ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmek; temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. Bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştır. Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez. Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Başörtülü Kadınlara Destek - Son Dakika

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