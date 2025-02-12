Bakan Göktaş'tan Üçüzlere Doğum Günü Ziyareti

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de üçüz çocuklarına "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimlerini veren Tarık ve Gülüşan Şen çiftini telefonla arayarak, 5 yaşına giren üçüzlerin doğum günlerini kutladı.

Bakan Göktaş, Gümüşhane'de yaşayan üçüzlerin doğum günü dolayısıyla Tarık ve Gülüşan Şen çiftiyle telefonda görüştü. Çiftin 5 yaşına giren çocuklarının doğum günlerini kutlayan Bakan Göktaş, "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan"ın sağlıklı ve başarılı yaşlar geçirmeleri temennisinde bulundu. Önceki gün Gümüşhane'yi ziyaret eden Göktaş, bir sonraki ziyaretinde mutlaka üçüzleri ziyaret edeceğinin de sözünü verdi.

Şen çifti, Bakan Göktaş'ın aramasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. - ANKARA