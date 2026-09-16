Bakan Güler, Afyonkarahisar'daki Hava ve Füze Savunma Üssü'nü ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Güler, ziyarette inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da bulunan 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Güler, 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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