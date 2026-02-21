Bakan Güler Bayburt\'ta Törenlere Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valiliğini ve Bayburt Belediyesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere memleketi Bayburt'a gitti.

Bayburt Valiliğini ve Bayburt Belediyesini ziyaret eden Güler, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler'e, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan eşlik etti.