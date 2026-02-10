Bakan Güler'den sınırda Suriye mesajı! "YPG-SDG mutabakata uymak zorunda" - Son Dakika
Bakan Güler'den sınırda Suriye mesajı! "YPG-SDG mutabakata uymak zorunda"

10.02.2026 15:43
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur. Buna yönelik çalışmaların başlamasını memnuniyetle karşılıyor, entegrasyon sürecinin Suriye'nin siyasi birliği ile tek ordu esaslarını güçlendirecek şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Suriye Yönetimi'yle bu konuda yakın bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. Kilis'te konuşan Bakan Güler, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan entegrasyon mutabakatını değerlendirdi. Güler, SDG'nin anlaşmaya uymasının bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Suriye ordusunun yaptığı başarılı operasyonlarla geniş bir alanı örgüt unsurlarından temizlediğini belirten Bakan Güler "Böylelikle örgütü ateşkes istemeye ve entegrasyonu kabul etmeye mecbur bırakmıştır. Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur." dedi.

"SURİYE YÖNETİMİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Güler, sahadaki tüm gelişmeleri dikkatle izleyip Suriye yönetimine destek olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada da, Suriye'de başlayan entegrasyon sürecinin memnuniyet verici olduğu bildirilmişti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Entegrasyon kapsamında SDG'nin, savunma bakan yardımcılığına Türkiye'de birçok terör eyleminden sorumlu olan bir ismi önerdiği iddiası gündemdeyken "görevlendirmelerde güvenlik soruşturması" mesajı da verilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "30 Ocak'ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun, Suriye'nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini vurguluyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
